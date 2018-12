Tajemství adventního věnce Miloše Zemana: Tradice trvá už roky

Při vánočním poselství Miloše Zemana nesmí na stole pochopitelně chybět adventní věnec se svíčkami. Kdekdo by si myslel, že to bude věnec za několik tisíc korun z dílny nějakého renomovaného floristy. Ale je to úplně jinak.

Už šest let vyrábí věnce pro pana prezidenta Zemana mladík jménem Pavel Kočiš, který je také velkým fanouškem prezidenta.

"Již 6 let je součástí vánočního poselství adventní věnec, který panu prezidentovi vždy vyrobím. Jsem rád, že už 6 let mužů pro pana prezidenta vytvářet adventní věnce. Adventní věnce vždy dělám s velkou pečlivostí a s radostí,“ napsal Pavel Kočiš na Facebook a přiložil galerii fotografií adventních věnců s panem prezidentem.

Pavel Kočiš je mladý muž, který velmi a dlouho obdivuje prezidenta republiky Miloše Zemana. Rád se s ním setkává a při každé příležitosti mu nezapomene namalovat obrázek, nebo poslat nějaký milý dárek.