Tajemství lékařů: Řekli, co dělají, než oznámí rodině smrt blízkého

"To mi pomáhá zůstat člověkem. Chystám se změnit život tvojí mámě a tátovi. Za pět minut už nikdy nebude stejný, nikdy už nebudou šťastní," vysvětluje Louis Profeta. Tělo podle něj připomíná mokrý pytel novin, do něhož lékaři řezali, zaváděli kanyly a zapichovali jehly v zoufalé snaze pacienta zachránit.

"Teď jsem na tebe naštvaný, kvůli tomu, co sis udělal a co jsi tím způsobil. Nic o tobě nevím, ale dlužím tvé mámě, abych nakoukl do života, který jsi kdysi žil. Možná jsi místo koukání na cestu psal smsku, možná jsi byl moc opilý a měl sis raději vzít Uber. Možná sis poprvé šňupnul heroinu, xanaxu nebo kokainu, vyzkoušel na kolejní party pervitin a dal si pár panáků. Možná jsi jel na kole bez helmy, nebo jsi nedbal varování rodičů, aby ses s tímhle kamarádem nestýkal, nebyl jsi pozorný na stopce, či jsi to prostě vzdal. Možná prostě nadešel tvůj čas, ale třeba ne," píše Profeta.

Než jde za rodiči, podívá se na doklady zesnulého a na facebook, jestli tam nemá profil, případně, jestli se zesnulým nemá společného přítele.

"Vidím, že jsi měl stejný řetízek či náušnici, které leží teď v misce na vzorky, nosil stejnou kšiltovku nebo bundu, kterou jsme museli rozstřihnout a hodit na zem. Vypadá to, že jsi ji na sobě měl na koncertě U2. Slyšel jsem, že byl skvělý," píše Profeta.

"Vidím, jak ses smál, barvu tvých očí, když byly plné života, jak jsi byl na pláži, sfoukával svíčky na dortu, byl na Vánoce u babičky. Vidím, jak stojíš s rodiči na univerzitě. Dobrý, alespoň až vyjdu ze sálu, tak budu vědět, jak vypadají. O otázku méně. Máš štěstí, že ty to neuvidíš. Jak tvůj otec dokola a dokola křičí tvé jméno, máma si vytrhává vlasy a kroutí se po podlaze," popisuje lékař těžké chvíle.

To, že se podívá před oznámením smutné zprávy na facebook zesnulého, Profetovi pomáhá připomenout si, že mluví o člověku, o někom, koho jeho blízcí milovali. "Taky to umlčuje hlas v mé hlavě, který křičí: ´Ty haj*le, jak jsi to mohl udělat lidem, které jsi měl milovat´," dodal uznávaný lékař.