Tajná nahrávka z 'farmy' Berousek! Takhle se obchoduje s tygry

Organizace na ochranu zvířat Four Paws zveřejnila tajnou nahrávku na svém webu a na sociální síti. Upozornil na ně portál lidovky.cz. Jeden ze spolupracovníků Four Paws se vydal přímo na tygří farmu, kde se podle policie zabíjeli tygři a posílali především do Asie.

"Výzkum nás v červnu zavedl přímo na setkání s člověkem, který pyšně ukazoval svůj chov tygrů v zařízení nedaleko Prahy. Otevřeně diskutoval prodej tygrů do Asie. Nabídl prodej asijským kupcům a také pomoc při obstarání potřebných dokumentů," píše organizace v tiskové zprávě.

Na videu jsou nejdříve vidět šelmy v klecích a jeden z obchodníků podává výklad: "Tyhle dva ještě dodělávám do září, kdy je ještě muzikál Carmen. A potom končej a hned se budou prodávat," říká muž, zatímco ukazuje na dva lvi.

Ruthless #tiger trade in the EU uncovered! Our ongoing research and recent police raids in the Czech Republic show that #tigertradeis not only an issue in Asia: The lucrative commercial trade with a highly endangered species and their parts is happening in Europe too ! pic.twitter.com/MT8CgQsAYp