Tak nešikovný šéf v pořadu nebyl! Udělám z tebe vola, hrozí kolegyně

Už dnes večer se můžete těšit na další díl reality show Utajený šéf. Tentokráte se podíváme do restauračního řetězce s jeho spolumajitelem Martinem Šampalíkem.

Martin bude pod skrytou identitou bude zjišťovat, zda všechny pobočky dodržují jeho přísná pravidla. Ustojí kritiku podřízených? Potrestá své neposlušné zaměstnance?

Martin Šampalík se do pobočky v Českých Budějovicích vyloženě těší. Chce odhalit nedostatky, ale sám se bude dopouštět jedné chyby za druhou. Servírka Lucka ho rozhodně šetřit nebude. Nejen že ho donutí uznat chybu před zákazníkem, ale bude s ním velice nespokojená.

"Od člověka, který nastoupí do nového zaměstnání, bych čekala, že bude mít zájem něco se naučit. On ale neprojevuje žádnou iniciativu a k práci se moc nemá," posteskla si Lucka, aniž by tušila, že za lajdáka označila svého šéfa.