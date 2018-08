Tak tohle byste na grilu nečekali! Dali byste si?

Léto je v plném proudu a nápady na grilování postupně všem docházejí. Stal se i pro vás z grilování masa stereotyp? Nezoufejte, existuje spousta dalších možností, co na gril přihodit. Možná zní většina receptů jako šílenost, ale risk je zisk. Nejeden strávník se bude zajisté po těchto dobrotách olizovat!

Toust po karibsku

Ingredience:

4 plátky toastového chleba

2 lžíce jemného kečupu

grilované kuřecí kousky

sůl

pepř

4 plátky sýra

4 kolečka ananasu (z konzervy)

Postup:

Tousty trochu opečte a potřete kečupem. Přidejte na ně kousky kuřecího masa, osolte a opepřete. Na maso položte plátek sýra a na vrch kolečko ananasu. Na grilu nechte do té doby, než se sýr nerozpustí.

Banány v župánku

Ingredience:

4 banány

8 plátků šunky

Pepř

Postup:

Postup: Plátky šunky opepříme. Banány oloupeme a poté omotáme dva plátky šunky kolem banánu. Následně omotáme nití nebo připevníme párátkem. Ogrilujeme na mírném ohni cca 10 minut. Je třeba je kontrolovat a často obracet. Potírejte olejem. Pro zajímavější chuť můžete do oleje přidat papriku.



Grilované fíky s jogurtem a medem

Ingredience:

8 čerstvých fíků

4 lžíce bílého jogurtu

2lžíce medu

Postup:

Fíky každý zvlášť zabalte do dvojité vrstvy alobalu a dejte na středně rozpálený gril. Opékejte cca osm minut a přitom fíky párkrát obraťte, dokud nebudou měkké a vláčné. Následně je sundejte z grilu a rozřízněte na polovinu. Jogurt smíchaný s medem přidejte buď vedle na talířek, nebo jím fíky přelijte. Použít můžete místo jogurtu také vanilkovou zmrzlinu.

Nadupaný lilkový sendvič

Ingredience:

12 plátků očištěného lilku

6 plátků rajčat

6 dkg kozího sýra

2 lžíce olivového oleje

1 celé vejce a 1 bílek

1/4 hrnku suché chlebové střídky

2 lžíce strouhaného parmazánu

1 lžíci nasekané pažitky

1/2 lžičky bazalky

Sůl

Postup:

Z chleba odkrájejte kůrky a střídku smíchejte s parmazánem a bazalkou. V jiné misce smíchejte kozí sýr a pažitku. Do třetí misky dejte 1 celé vejce, bílek a sůl a rozšlehejte. Ogrilované plátky lilku posypete dvěma lžičkami parmazánu. Přidejte kolečko rajčete a přikryjte dalším plátkem baklažánu. Stejný postup opakujte i se zbylými sendviči. Poté sendviče namočte do vajíčka a následně z obou stran obalte v chlebové směsi a položte na pečící papír. Ve středně rozpálené pánvi následně na oleji osmažte sendviče 5 minut z každé strany do zlatova.



Námořnické banány

Ingredience:

2 lžíce cukru

½ lžičky mleté skořice

2 lžičky rumu

250 g mascarpone

8 malých banánů

Postup:

V misce smíchejte cukr, skořici a rum. Následně přidejte mascarpone a důkladně promíchejte. Na rozpálený gril položte neoloupané banány a opékejte zhruba 10 minut. Banán obraťte ve chvíli, kdy začne slupka hnědnout. Opékejte do doby, než banán nezčerná. Poté banány sundejte z grilu, oloupejte a podávejte s rumovým krémem.

Rajčata s plným břichem

Ingredience:

4 stejně velká rajčata

1 svazek pažitky

4 trojúhelníčky taveného šunkového sýra

2 lžíce parmezánu

2 lžíce smetany

2 lžíce slunečnicového oleje

Postup:

Z rajčat uřízněte vršek a vydlabejte dužinu. V misce smíchejte tavený šunkový sýr, nasekanou pažitku, smetanu a parmezán a smíchejte. Touto směsí naplňte rajčata. Zabalte každé zvlášť do alobalu potřeného olejem a grilujte přibližně 30 minut.



Jestli máte i vy nějaký recept, bez kterého se při grilování neobejdete a rádi se o něj s ostatními podělíte, pošlete nám ho na zpravy@nova.cz. Děkujeme!