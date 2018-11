Takhle vypadá Itálie po ničivých záplavách. Úřady hlásí 19 obětí

Podle webu BBC je poslední obětí žena, do které uhodil blesk, když se se svým manželem i přes výstrahu vydala do přírody.





NE of Italy - 14m trees brought down + widespread devastation. My heart is in great pain seeing how the places where I am from are. Events like this show so clearly how urgent it is to act vs climate change - and some still deny it, choosing to ignore science....unbelievable. pic.twitter.com/4wrgOkj52T