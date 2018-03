Takhle vypadá láska! Muž (88) se každý den obětuje pro manželku

Carl strávil s manželkou Mary Jane celý život, svoji jsou už 68 let. Poslední roky o ženu musí pečovat, protože trpí demencí a není schopna se o sebe sama postarat. Ani to ale jeho náklonnost nesnížilo, naopak to dělá rád - nechce, aby skončila v pečovatelském domě.

O úžasném vztahu svých rodičů informovala Becky Gacono na sociálních sítích. Čtenáře příběh natolik zaujal, že založila blog, kde zveřejňuje veškeré aktuality o 88letém Carlovi a 86leté Mary Jane z pensylvánského Annville, píše portál Daily Mail.

reklama

Beckyin otec se o manželku, s níž strávil už více než 68 let, stará posledních osm roků. Mary Jane totiž trpí demencí a když se začal její stav zhoršovat, musel se Carl rozhodnout, zda svolí k umístění v pečovatelském domě či domově důchodců, nebo se o ni bude starat sám.

Rozhodl se pro druhou možnost. A to i přesto, že ve vysokém věku je péče o blízkou osobu obrovsky náročná. Becky nedávno uchvátilo, když zjistila, jak detailně má její tatínek naplánován celý den s maminkou.

"Věděli jsme, že má nějaký rutinní postup. Předpokládali jsme, že musí všechno dělat za ni, to už jsme viděli, ale že tak podrobně, to mě ohromilo. Pocítila jsem k němu ještě větší lásku, jestli to ještě vůbec bylo možné," popsala Becky.

Každé ráno pomůže Carl milované ženě do sprchy a mezitím jí vyleští brýle, připraví šperky, které nosí už dlouhá léta, a vybere oblečení. Zároveň se ale snaží, aby byla co nejvíce soběstačná. Nechá ji obléknout samotnou, pomáhá mu se snídaní. A pak spolu stráví další radostný den, oceňuje rodina.

Mary Jane prý Carla podporovala a starala se o něj po většinu manželství, a tak je vděčný, že jí může péči oplatit. A přestože je to těžké a navíc se dostatečně nevyspí, protože manželka se v noci často budí, nikdy by neměnil. "Chce, aby tam byla s ním co nejdéle, a tak mu nic nemůže vadit," uzavřela Becky.