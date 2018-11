Jirka řekl, proč vrátil půl milionu, který našel. Majitel ho odbyl

Pan Kučera se vydal do obchodního centra. V nákupním vozíku našel ležet pánskou tašku. Tak začal příběh poctivého nálezce z Brna. Když se do ní podíval, protočily se mu panenky. Tolik peněz pohromadě ještě nikdy neviděl. Bankovky měly hodnotu půl milionu korun. Pan Kučera jako řemeslník takové peníze vydělává několik let a poctivě přiznává, že by si je nejradši strčil do kapsy.

"Říkal jsem si, jestli si to mám nechat, nebo ne. Ale nechat se kvůli tomu zavřít? Pak jsem si řekl, že radši budu klidně spát a rozhodl jsem se to vrátit," vypráví Jiří Kučera.

V tašce našel vizitku a domluvil se s majitelem, že peníze předá na policii. Když ale roztržitý milionář slyšel, že by měl nálezci něco odevzdat, začal se vztekat.

Podle občanského zákoníku má nálezce za svoji poctivost nárok na deset procent nalezené částky. Pan Kučera se ale vděku nedočkal a majitel tašky se s ním začal dohadovat přímo na policejní služebně.

"Říkal, že mi dá pět procent. Chtěl jsem aspoň šest nebo sedm. Nakonec jsem souhlasil, chtěl jsem mít klid," popisuje Kučera.

Pan Kučera by spor vyhrál, ale s cizincem se nechtěl dohadovat. Místo padesáti tisíc tak dostal jen polovinu. Přísloví, že poctivost se vyplácí tentokrát moc nevyšlo, ale pořád dopadl lépe, než strážnice městské policie, která loni objevila na ulici tašku naditou penězi.

"Bylo v ní několik tisíc tureckých lir, v přepočtu 11 milionů korun," říkal tenkrát mluvčí brněnských strážníků Jakub Grahem. Policistka ale byla ve službě, a proto si nálezné nemohla nárokovat. Majitel tašky jí nedal ani korunu.