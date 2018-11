Drama v plamenech: Táta uklidňoval dceru cestou hořícím peklem

Strašlivé lesní požáry trápí velkou část Kalifornie, běsnění živlu si už vyžádalo 44 životů, další lidé se pohřešují. Mnozí prchají v posledních chvílích, kdy jim plameny téměř olizují pneumatiky aut.

Whitney Allenová sdílela video ze čtvrtka, na kterém její manžel odjíždí z kalifornského města Paradise společně s dcerkou, zatímco okolní vegetaci pomalu pohlcují plameny.

"Proč je tu oheň? Je tu tolik ohně. Začneme hořet. Co se stane, až začneme hořet?" ptá se malá holčička na videu. Otec ji ale začne uklidňovat: "Hádej, co? My nezačneme hořet, ok? Budeme se držet dál a budeme v pohodě."

Pak začne muž své dcerce prozpěvovat, zatímco se prodírá hustým kouřem a padajícím popelem, které z boků osvětlují plameny.

Když se jim podaří vyjet z oslepujícího kouře, zakřičí holčička nadšením: "Dokázal jsi to, dokázal jsi to." Otec pak odpoví: "My jsme to zvládli společně."

Lidé na sociálních sítích jsou nadšení a oslavují tatínka za to, že i v takové situaci udržel pozitivní atmosféru a poskytl své rodině jistotu.

Reportáž TV Nova o požárech: