Tato pravidla musí Robinsoni na ostrově dodržovat! Radim to nedal

Středeční díl Robinsonova ostrova přinesl do hry velký zvrat. Moderátor Ondřej totiž ze soutěže bez milosti vyloučil Radima. Podle štábu porušil pravidla tím, že ostatním nabízel peníze výměnou za to, že pro něj budou hlasovat ve finále. Za jaké další prohřešky může soutěžící vyfasovat okamžitou letenku domů?

Pro Radima to bylo jako blesk z čistého nebe, pravidla ale mluví jasně. "Pokus o ovlivňování Robinsonova ostrova pomocí peněz z finálové výhry a pokus o manipulaci spoluhráčů pomocí těchto peněz je absolutně mimo pravidla a ducha soutěže,“ řekl nekompromisně moderátor Ondřej.

Není to ale jediné pravidlo, které musí soutěžící dodržovat. A každý účastník musí před začátkem hry podepsat smlouvu, ve které se k dodržování předepsaných pokynů zavazuje. Za co tedy hrozí okamžitý konec?

Soutěžící si například na ostrov nesmějí vzít nic, co by bylo v rozporu s přesnými instrukcemi. Musejí být také k dispozici po celou dobu výroby pořadu a nesmí odmítnout natáčení. Pokud je o to štáb požádá, musí se účastnit rozhovoru a na otázky odpovídat upřímně. Zahálet nesmějí ani při soutěžích – musí se účastnit všech her a podávat v nich co nejlepší výkon.

Přísná pravidla platí také pro Kmenové rady, kde musejí hráči na otázky moderátora odpovídat co nejupřímněji, nesmí hlasovat proti nikomu, kdo má imunitu nebo proti sobě samému. A na výzvu se musí zúčastnit finální Kmenové rady a hlasovat pro vítěze.

Na ostrově mají soutěžící zakázáno žádat štáb o jakékoli laskavosti nebo informace a musí se chovat tak, aby během svého pobytu neponičili přírodu. Přísně zakázány jsou také jakékoli formy

násilí mezi soutěžícími.Posledním a snad nejpřísnějším pravidlem je, že soutěžící nesmí až do premiérového vysílání posledního dílu komukoli prozradit, kdo na ostrově zůstal, kdo ne, případně kdo se stal vítězem.