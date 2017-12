Tatry jako smrtící ledová past: Kdo uklouzne, nemá šanci! VIDEO

Z nejvyššího slovenského pohoří se stalo jedno velké kluziště. Co riskuje člověk při vstupu do Vysokých Tater, ukazuje video, které se dostalo do rukou horské službě. Povrch je tak namrzlý, že lehce ztratíte půdu pod nohama a už se řítíte z kopce jako na ledovém tobogánu. A tento pohled není vůbec ojedinělý.