Technaři se sjíždí na Třebíčsko. Místní se připravují na 4 dny pekla

Už od rána se na pomezí Jihlavska a Třebíčska sjíždějí stovky technařů. O víkendu jich v soukromém areálu mají být odhadem tisíce - hlavně z Rakouska, Německa, Francie a Itálie. Obyvatele Meziříčka, Krasonic a další vesnic z okolí čekají čtyři dny a hlavně tři bezesné noci.

"V noci je to horší než ve dne. V noci to víc duní než odpoledne," uvedl obyvatel Meziříčka. "Je to sice za kopcem, ale stejně to je slyšet," doplnil další. "Je to náročný hlavně pro starousedlíky," dodala místní z Krasonic.

Podobně to tady vypadá každý rok. Technaři blokují místní silnici a kempují i na pozemcích, kde to nemají povolené, a ničí je. Domluva s nimi moc není. "Nesouhlasím s tím, bude uježděný, znehodnocený. A to ještě nevíte, co tam nechají," říká majitel dříve poničeného pozemku.

I proto, aby letos byly problémy co nejmenší, přijala policie už předem mimořádná opatření. V terénu budou po celý víkend desítky policistů. "Budeme se věnovat dopravě a průjezdnosti komunikací, v noci samozřejmě porušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu," sdělil vedoucí policista Jan Kostečka.

Navíc návštěvníci technopárty mají zakázaný vjezd do okolních obcí. Organizátoři akce s námi mluvit nechtěli. Skončit by technopárty měla v pondělí.