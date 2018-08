Techno duní na kilometry daleko! První problémy už řeší policie

Nezáleží, jestli je noc, nebo den. Techno z reprobeden duní nonstop. Kolem areálu se jezdí krokem. Někteří technaři mají totiž hlavně po ránu hodně vratké nohy a leckdy vám ukážou i to, co vidět nechcete. Jen blázen by sem vzal děti - i takoví tu ale jsou.

Na akci je zhruba tisíc lidí a na některých z nich se celonoční tancování už pořádně podepsalo. Jenže zatímco někdo se baví, jiní už méně. Obyvatelé z okolních obcí se v noci dnešek zrovna do růžova nevyspali.

"Když to hraje a nemůžete spát, tak je to špatný," prohlásil jeden z místních. "Drnčí v kredenci skleničky," doplnil další. Technaři mají ale jiný názor - podle nich nemůže být dunění ani hudba za kopcem slyšet. Jenže reportér potvrdil, že to není pravda.

A první problémy už museli řešit také policisté. "Zjistili jsme řidiče pod vlivem návykových látek a uložili jsme mu kauci, protože se jednalo o cizího státního příslušníka. Řešili jsme zranění jedné účastnice, která si při neopatrné manipulaci se skládací židličkou amputovala článek prstu," vypočítal vedoucí policejního týmu Jan Kostečka.

Oproti předešlým ročníkům je tu přece jenom o něco klidněji. Hlavně proto, že ubylo i technařů - odhadem jich tu je zhruba třetina.

Nejspíš jde o trend. Neubývá totiž jen návštěvníků, ale samotných akcí. Každoročně se jich během letních měsíců konaly desítky a mnoho z nich bylo navíc nelegálních. Ty pak většinou ukončovala policie. Tato povolená na Třebíčsku by měla skončit v pondělí.