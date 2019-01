Těhotná se chce rozvést kvůli jménu pro dítě! Co byste dělali vy?

Těhotná žena, která svůj příběh popsala na sociální síti Reddit, zvažuje, že se rozvede s manželem - to vše kvůli jménu pro dceru, kterou spolu čekají. "Vím, že to může znít zvláštně, ale je to opravdový problém mezi mnou a mým mužem," cituje portál Daily Mirror.

Přestože jsou spolu už tři roky, dva z toho manželé, její partner zřejmě stále nezapomněl na bývalou přítelkyni. Vše vyšlo najevo, když byla žena v sedmém měsíci těhotenství a dvojice se začala bavit o jméně pro miminko.

"Od chvíle, kdy jsme zjistili, že čekáme holčičku, chce ji můj manžel pojmenovat stejně, jako se jmenovala jeho ex. Dal jasně najevo, že chce pro naši dceru tohle jméno. Já mám prý pojmenovat naše druhé dítě," napsala zoufalá žena na fórum.

Podle ní jde o bývalou partnerku, kterou její manžel "miloval nejvíc ze všech". Když se ho zeptala, proč na jméně tolik trvá, prohlásil, že chce mít na svou ex nějakou vzpomínku, kterou by měl stále na očích. "Netuší, že mě to vážně ranilo, a pořád říká, že za to můžou hormony," zakončila žena svůj příběh.

Na fóru pak položila otázku, zda se to ostatním uživatelům zdá normální, nebo by se měla s manželem rozvést. Zatím není jasné, jak to mezi nimi dopadlo. Většina komentujících ale považuje mužovo přání za naprosto nepřijatelné. Co si o tom myslíte vy? Hlasujte v anketě.