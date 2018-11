Těhotnou ženu probodl šíp. Lékaři zachránili její nenarozené dítě

Jako o zázraku by se dalo mluvit o činu, který se povedl lékařům v Británii. Z těla zavražděné matky se jim podařilo zachránit nenarozené dítě. Chlapeček dostal jméno Ibrahim.

Britku Devi Unmathallegadoovou minulé úterý v západním Londýně zavraždil její exmanžel. U jejího domu po ní vystřelil z kuše, šíp probodl její hruď, uvedl web The Guardian. Žena, která byla ve velmi pokročilém stádiu těhotenství, následně zemřela v nemocnici.

Lékaři na poslední chvíli zachránili pomocí císařského řezu její nenarozené miminko. Chlapeček dostal jméno Ibrahim. Podle londýnské policie je ve stabilizovaném stavu.

Manžel zavražděné ženy, Imtiaz Muhammad, řekl: "Šíp probodl její srdce, ale dítěte se nedotkl." Operace probíhala, aniž by lékaři ženě vyndali šíp z hrudi. Bylo by to podle nich prý nebezpečné.

Žena byla zastřelena před očima svých dětí. Vrah se ukrýval v kůlně jejího domu. "Byla to úžasná matka i manželka. Byli jsme spolu sedm let. Mám tak moc zlomené srdce, že to ani nejde popsat," sdělil vdovec. Policie už vraha a bývalého manžela zesnulé ženy zatkla a soud ho obvinil z vraždy.