Televize Nova slaví 25. výročí, tohle se vysílalo před 15 lety

Je tu další díl našeho seriálu k 25 letům televize Nova. První česká celoplošná soukromá televizní stanice začala vysílat 4. února 1994. Dnes pro vás máme souhrn toho, co jsme vysílali před 15 lety, tedy v roce 2004.

S rokem 2004 přišel zásadní zlom v české zahraniční politice. Prvního května úderem půlnoci jsme v pátém rozšíření vstoupily spolu s Polskem, Slovenskem a dalšími zeměmi do Evropské unie. Ta se tak rozrostla z 15 na 25 zemí.

Oslavy vyvrcholily setkáním ústavních činitelů ve Španělském sále Pražského hradu.

Volby do Evropského parlamentu si svoji premiéru odbyly 11. a 12. června. Nepříliš zajímavou kampaň oživilo několik pikantních momentů. Do europarlamentu chtěl totiž zamířit i kontroverzní podnikatel Viktor Kožený a bývalá pornoherečka Dolly Buster, která se rozhodla kandidovat na kandidátce Nezávislé erotické iniciativy. Ani to ale k většímu zájmu nevedlo. Hlasování se zúčastnilo jen 28,32 % oprávněných voličů.

Vítězství si připsala ODS, která získala devět mandátů následovaná KSČM se šesti. Pro vládnoucí ČSSD skončily volby debaklem, získala jen dva mandáty. Drtivá porážka v evropských volbách znamenala konec pro premiéra Vladimíra Špidlu. Po demisi vlády se rozhodl odstoupit i z nejvyššího stranického postu. Bez práce ale dlouho nezůstal, zamířil do Evropské komise. V čele vlády ho vystřídal první místopředseda sociální demokracie Stanislav Gross. Ten se ve svých 34 letech stal nejmladším premiérem v historii naší země.

Změny nastaly také v armádě. Po více než 140 letech skončila povinná vojenská služba. Posledních 1200 mladíků narukovalo do kasáren koncem března.

Rušno bylo i za našimi hranicemi. Světlo světa spatřila v roce 2004 sociální síť Facebook. Z původně studentské sítě vytvořené Markem Zuckerbergem a Eduardem Saverinem na Harvardově univerzitě se stal světový fenomén. Počet uživatelů se loni vyšplhal na 2,2 miliardy. Americkým prezidentem se podruhé stal George W. Bush a výsledek byl opět velmi těsný. Nového prezidenta si zvolili i naši slovenští sousedé. Stal se jím Ivan Gašparovič,který porazil Vladimíra Mečiara.

Katastrofou skončilo zemětřesení v Indickém oceánu, které vyvolalo sérii ničivých tsunami. Ty naprosto zdecimovaly pobřeží Srí lanky, Indie a Thajska. Smrtící vlna, která místy dosahovala výšky až 30 metrů, připravila o život přes 230 000 lidí. Dodnes jde o třetí nejsilnější zemětřesení zaznamenané seismografem.

Katastrofa se nevyhnula ani Česku. Na železničním přejezdu u Prostějova se střetlo vojenské nákladní auto s rychlíkem. Při tragické nehodě zahynulo pět vojáků speciální jednotky.

Rok 2004 ale přinesl i řadu úspěchů. Česká olympijská reprezentace si z Atén odvezla celkem devět medailí. Zlatý kov vybojoval desetibojař Roman Šeberle. Stříbrné medaile si domů odvezl tým veslařů - Kopřiva, Hanák, Karas a Jirka, jachtařka Lenka Šmídová a sportovní střelkyně Lenka Hyková.

Dařilo se nám i na Mistrovství Evropy ve fotbale, kde se o bronzovou medaili podělil český tým s mužstvem Nizozemska.

Rozloučit jsme se ale museli s řadou hereckých legend. V 67 letech zemřela Helena Růžičková. Ta se nesmazatelně zapsala do paměti diváků jako Marie Škopková z trilogie Slunce seno. Zákeřné leukémii podlehl komik a spisovatel Miloslav Šimek.