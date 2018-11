Televize slaví! Herci nováckých seriálů se svěřili s milým přáním

Ordinace v růžové zahradě je jeden z nejpopulárnějších seriálů vůbec. První klapka padla v červenci 2005. Původně scenáristé plánovali odvysílat jen 25 dílů. Ovšem diváci si seriál natolik oblíbili, že se natáčí až dodnes. Dílů už má přes tisíc.

Ikonou Ordinace je Petr Rychlý, který už od prvního dílu hraje postavu primáře Mázla. "Samozřejmě mě to baví! Kdyby mě to nebavilo, tak asi primář Mázl někam odjede anebo ho nechají zemřít. Mázl má se mnou společného to, že oba dva máme rádi děti," řekl herec.

Mezi nejsledovanější pořady patří i "nekonečný" seriál Ulice. Každý den přiláká k televizním obrazovkám téměř milion dvě stě tisíc diváků. A i přesto, že běží už přes čtrnáct let, herci si prý natáčení stále užívají.

"Televize je médium, díky kterému se můžete zviditelnit. Když tam děláte práci, která vás to baví, tak je to úplná bomba," prozradil představitel Lumíra Václav Svoboda.

"Televize je pro mne dobrý společník, já ji mám ráda. Strašně se sem těším, protože tady máme spoustu kolegů, s kterými se znám," sdělila Jaroslava Obermaierová alias Vilma Nyklová.

Podobný názor má i herečka Šárka Ullrichová, která hraje Zuzanu Hrubou: "Je to dobrý společník, ale hlavně mně televize jako taková dává práci. Takže je to zdroj obživy a bez ní bych jako herečka nebyla. Ulice je moje srdcová záležitost."

"Je to součást mojí profese, jsem tady dlouho. Někdo se mne ptá, jestli mne to baví, když jsem tady tak dlouho. Já říkám, že je to vždycky o týmu. Kdyby ten tým nebyl skvělý, tak tady nejsem," tvrdí Ljuba Krbová, seriálová Anna Málková.

Novácké seriály se dostaly do srdcí diváků i díky svému humoru a nadsázce. U takového Comebacku anebo Okresního přeboru si totiž lidé dost procvičí břišní svaly.

K televizi Nova ale samozřejmě neodmyslitelně patří i seriály Hospoda, Pojišťovna štěstí, a v poslední době Policie Modrava anebo Dáma a Král.