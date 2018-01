Tělo mrtvé ženy našli v příkopu. Policie má nové klíčové informace!

Incident se stal 27. prosince. Žena šla v noci pěšky po silnici I/22 ve směru na Strakonice, když ji srazilo auto, řidič pak od nehody ujel.

Hovor na tísňovou linku přijali policisté po 22. hodině. Měli za to, že ke srážce došlo zhruba o tři hodiny dříve. Nyní ale původní zprávu upravili a dál apelují na případné svědky, aby se ozvali. Zároveň pátrají po muži blíže nespecifikovaného věku.

"Intenzivním šetřením policistů se podařil pohyb ženy upřesnit, žena šla uvedeným úsekem po silnici I/22 již po 17. hodině. V souvislosti s tragickou událostí hledají policisté řidiče nákladního automobilu Mercedes Benz Axor modré barvy převážející na plošině menší nákladní automobil s korbou světlé barvy, který jel ve směru od Horažďovic na Strakonice, aby se přihlásil na policii na lince 158," uvedla mluvčí policie Jaromíra Nováková.

Řidič hledaného vozidla jel od Horažďovic, přes Střelské Hoštice, Katovice a pokračoval do Strakonic. Úsekem projížděl po 17. hodině, proto by mohl policistům poskytnout důležitou svědeckou výpověď vedoucí k objasnění tragické nehody. Pomoci by mohli také všichni, kteří si modrého nákladního automobilu Mercedes Benz Axor převážejícího menší nákladní vůz světlé barvy všimli, a to na uvedené trase, případně ve Strakonicích na mostě J. Palacha, v ulici Komenského a 5. května kolem 17:30 hodin.

Policisté se zároveň obracejí na všechny řidiče, kteří dne 27. prosince 2017 projížděli mezi 17. a 18. hodinou v úseku Strakonice - Horaždovice a měli spuštěnou autokameru, aby se též přihlásili na policii na lince 158 nebo na tel. č. 725 731 288.