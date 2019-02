Temná komnata Jourové: Oprátka z podprsenky a dušení pytlíkem!

Rodačka z Třebíče Věra Jourová je jednou z nejvlivnějších Češek v Evropské unii. Zastává post komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Než se ale dostala tam, kde je, sáhla si na úplné dno.

Cesta k úspěchu vedla přes temnou propast, úzkostné stavy i pokus o sebevraždu ve vazební cele, do které se v roce 2006 dostala kvůli falešnému obvinění z úplatkářství. Chtěla se udusit pomocí sáčku na hlavě, z podprsenky si udělala oprátku na krk.

Nakonec to ale nevzdala, rozhodla se s nespravedlivým systémem bojovat a vystudovala práva. "Právo může s člověkem takhle zacvičit, chtěla jsem se umět bránit. Taky jsem potřebovala nějaký úspěch, něco dělat s hlavou, to byl opravdu strašný zásah," svěřila se eurokomisařka.

V cele zhubla 13 kilogramů a ačkoli to bylo nejhorší období jejího života, dnes už se tomu jen směje. "Škola byla přesně to, co chci. Dala jsem tomu pět let, protože to není lehká škola. Slíbila jsem dětem, že si najdu dobrej job a přestanu blbnout," vzpomínala Jourová.

A to se jí skutečně povedlo. Ve svých 47 letech, se dvěma dětmi, při zaměstnání vystudovala práva. Po příchodu do Bruselu načítala denně 200 stran textu. Dnes se zasazuje o ochranu osobních údajů a rovnou soutěž, cestuje po celém světě a jako odbornice na slovo vzatá dává rozhovory do nejsledovanějších televizí, potkává se s králi i premiéry členských zemí.

Co ráda dělá ve volném čase? Kam chodí na pivo? A čím se živila v mládí? Podívejte se na celou reportáž z nedělních Střepin!