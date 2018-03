Máte ve vaně oblíbené kachničky? Hrozí vám vážné nebezpečí

Plast namáčený ve vodě při koupeli vytváří ideální podmínky tvorbě bakterií a růstu hub. S tímto tvrzením přišel tým vědců a v úterý ho zveřejnila švýcarská vláda. "Silná vrstva hub a bakterií se tvoří uvnitř plastových hraček," stojí v prohlášení.

Vědci plastové hračky pozorně zkoumali jedenáct týdnů. Některé hračky namočili do čisté vody, další dali do vody, ve které bylo i mýdlo a další prostředky, které lidé používají ke koupeli. Poté odborníci předměty rozřízli, aby do nich mohli vidět. "Nález byl docela odpudivý: Mezi 5 a 75 miliony buněk na metr čtvereční bylo pozorováno uvnitř hraček," popisují v prohlášení.

Nejhůře dopadly hračky, které byly vystaveny vodě s mýdlem. "Druhy hub byly nalezeny u 60 % z nich," dodali vědci. Potenciálně patogenní bakterie našli u 80 % hraček. Problém vzniká údajně z toho důvodu, že se teplá voda dostane do hračky, která je často vyrobena z nekvalitního materiálu. Ten uvolňuje organické sloučeniny uhlíku, které slouží jako živiny pro růst bakteriálních kolonií.

Do hraček se dostávají i bakterie z lidského těla. Problém je také v tom, že například koupelnové kačenky stříkají vodu. "Když dojde ke zmáčknutí zanesené hračky, často vypustí tmavou kapalinu," popsali vědci. Děti si pak mohou zanesenou hračkou stříknout bakterie rovnou do obličeje.