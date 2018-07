Těmto místům v Egyptě a Švédsku se vyhněte, varuje ministerstvo

Ministerstvo zahraničních věcí varuje před cestami do Egypta. Turisté by se měli vyhnout městům v údolí Nilu, například Luxoru nebo Asuánu. Důvodem jsou bezpečnostní hrozby. O jaké přesně jde, ale nechce ministerstvo prozradit. Kromě Egypta by se Češi také měli vyhnout například Švédsku. Tam jsou důvodem rozsáhlé požáry.