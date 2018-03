Tenhle pes je hitem internetu! Má obličej jako člověk

Pes se stal internetovou senzací, když kamarád Chantal nahrál jeho fotky na diskusní fórum Reddit. Fotografie sdílely tisíce uživatelů. "Vypadá to, jak když má lidský obličej," napsal kamarád Chantal. Ostatní s ním souhlasí.

"Co to je? To jsou ty nejvíce lidské oči, jaké jsem kdy u psa viděl!" komentoval fotografie jeden z uživatelů. "Nejsou to jen oči. Ale i ta grimasa, úsměv, to vypadá, jako od muže ve středním věku," dodala další uživatelka.

Majitelku jiní podezřívají, že obrázky upravila ve fotoeditoru. To ale sedmadvacetiletá žena odmítá. "Ta fotka není vůbec upravovaná. To jsou moji psi. Fotky jsem nahrála už v prosinci. Opravdu to není upravované, ani nejsem fotografka. Myslím, že je to kvůli jeho očím a pohledu do foťáku," brání se Chantal.

Yogi si rád hraje s druhým psem, čistokrevným shih-tzu, kterého Chantal má doma. "Je moc šťastný. Rád si hraje a mazlí se. Je legrační, že jsem to předtím neviděla. Nevnímám ho jinak," citoval list Daily Mirror majitelku.

Na twitteru se rázem objevila záplava fotek, na nichž Yogiho přirovnávají diskutující k celebritám, které jim jeho tvář připomíná. Yogi podle nich vypadá jako herec Jake Gyllenhaal či zpěvák Ed Sheeran.

I think it looks like someone else closer than Jake Gyllenhaal, but I can't figure it out pic.twitter.com/bSv34JcWwy — Ryan Broderick (@broderick) 12. bezna 2018

That dog is Topher Grace pic.twitter.com/FA1pKliqCF — JCFalls (@darbeebarbee) 13. bezna 2018

I think it looks like Ed Sheeran pic.twitter.com/twbTNKkOsl — Cantrell (@2008Cantrell) 13. bezna 2018

"Můj oblíbený komentář je, že vypadá jako Nicolas Cage oblečený jako Ewok," prozradila Chantal. Ewokové jsou postavičky z šesté epizody Star Wars.