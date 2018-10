Tento hotel je ideální pro milovníky sladkého. Je celý z čokolády!

Tahle chaloupka je doslova k nakousnutí. Na její "stavbu" byla potřeba zhruba 1,5 tuny čokolády. A z čokolády je postaveno opravdu všechno - stěny, střecha, krb, knihovna, dokonce i jezírko s kachnami.

Je nutné podotknout, že v chatce není ani koupelna, ani záchod. Toalety z čokolády se tudíž hosté nedočkají - v blízkosti ubytování ale bude k dispozici hygienické zařízení.

Pokud se zájemci těší na okusování nábytku a zdí, budou zklamaní - chaloupku je zakázáno jíst. O čokoládu však nouzi mít nebudou - součástí pobytu je i čokoládové občerstvení.

Do chatky se vejdou čtyři osoby, je to tedy ideální výlet pro rodinu s dětmi. Cena za noc pro jednu osobu je 50 EUR. To, že je hotel unikátní, potvrzuje i fakt, že si ho nemůže pronajmout každý. K nabídce je pouze na jednu noc z pátku 5. října na sobotu 6. října.