George zdědil po Dianě hodně divný zlozvyk. Rodiče se mu smějí

Fanoušci královské rodiny zbožňují děti vévody a vévodkyně z Cambridge. Jejich fotografie a portréty jsou u lidí velmi oblíbené. Například princ George, který nedávno oslavil páté narozeniny, si Brity získal. Všichni ho považují za roztomilého chlapečka s okouzlujícím úsměvem. Teď se však ukázalo, že malý princ umí zlobit, a to hlavně o Vánocích. Vlastnost zdědil po své babičce, princezně Dianě.

Na Vánoce se připravuje i královská rodina, která dodržuje řadu tradic. Mezi ně patří i rozbalování dárků na Štědrý den, místo toho, aby si je jako ostatní Britové rozdali až 25. prosince ráno.

Celá rodina se 24. prosince sejde u stromečku a užívá si klid a pohodu. Jeden člen rodiny se však rozbalování dárků nemůže dočkat a snaží se do nich dostat ještě před Štědrým dnem, napsal deník Mirror.

Princ George byl svými rodiči, princem Williamem a jeho manželkou Kate, před dvěma lety přistižen s roztrhanými balícími papíry. William vtipnou historku vyprávěl v rozhovoru pro britské rádio. "Řekl, že všichni byli natěšení na rozbalování dárků a potom zjistili, že si George už dávno své dárky rozbalil," uvedl moderátor rádia.

Georgovi rodiče se na něho však nedokázali zlobit, a to především proto, že to samé dělala i jeho babička princezna Diana. "Spěchala jsem domů, abych otevřela vánoční dárky, které jsem dostala od tebe. Myslela jsem si, že to nebude vadit, jelikož za dva týdny je 25. prosince," napsala v roce 1985 Diana v dopisy své osobní kosmetičce Janet Filderman.

"Nemohla jsem odolat a neotevřít své dárky. Žádný balík jakéhokoli tvaru nebyl u mě v bezpečí. Obávám se, že i William zdědil tuto špatnou vlastnost, jelikož jsem našla roztrhané papíry na neobvyklých místech," dodala v dopise Diana.

Je zřejmé, že se tento zlozvyk v královské rodině dědí z generace na generaci. Možná se tedy královská rodina v budoucnu bude muset potýkat s rozbalováním dárků před Štědrým dnem nejen od George, ale i princezny Charlotte, prince Louise a budoucího potomka Harryho a Meghan.