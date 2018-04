Teplo probudilo klíšťata. Očkování nepodceňujte, radí odborníci

Na jedné z luk u brněnské přehrady mu stačilo pět minut, aby chytil první klíště. Nejvíce se jim daří ve vysoké trávě. Během pár minut našel další dvě klíšťata.

"V přírodním parku, kde se nechává ta vegetace růst tak, jak to má být a je, tak tam těch klíšťat je velké množství," řekla TV Nova bioložka z brněnské Masarykovy univerzity Alena Žákovská.

Za 20 minut jsme našli čtyři klíšťata. Ještě před dvěma týdny přitom nebylo podle vědců u vodní nádrže ani jediné, v těchto dnech jich ale během hodiny nachytali třiašedesát - co minuta, to jedno klíště.

Lidé by neměli podceňovat očkování. Loni se nebezpečnou klíšťovou encefalitidou nakazilo nejvíce lidí za posledních šest let. Do konce října bylo nahlášeno 538 případů.

Vědci z Karlovy univerzity sestavili mapu výskytu klíšťat nakažených encefalitidou. Největší pozor by si podle nich měli dávat obyvatelé jižních a západních Čech, lidé z Ústecka nebo ze severu Moravy.