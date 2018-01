Teplý leden ještě neznačí jaro. Tuhé mrazy mohou přijít už brzy!

Redakce TN.cz oslovila trojici meteorologů, aby vysvětlili, proč je letošní zima tak teplá a s minimem sněhu. Dva z nich si při popisu současné situace pomohli barvitými přirovnáními.



Dagmar Honsová doslova řekla, že nad Evropou se žení všichni čerti, mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petr Dvořák pro změnu výkyvy počasí přirovnal k rozbouřenému moři plnému vln.



Meteorolog David Prantl vysvětlil teplo a nedostatek sněhu v české krajině také jednoduše. "Momentálně k nám proudí teplý a vlhký vzduch ze Středomoří. Vlhkost se ovšem zachytí v Alpách, kde se přemění buď na sníh či déšť, podle nadmořské výšky. Husté sněžení ovšem zasáhlo oblasti nad 1800 metrů, což u nás ani nemáme," přibližuje Prantl z portál In-počasí.



Do Česka tak už dorazí jen suchý, teplý vzduch. "V následujících dnech se má mírně ochlazovat, ale opravdu jen o pár stupňů. Pokud nějaký sníh vůbec spadne, tak jen na horách," míní Prantl.



Teplo není jen v Česku, na mapě počasí v Evropě na následujících pět dní je jasně vidět, že abnormální teploty jsou i v jiných zemích:

Temperature anomaly map for Europe for the next 5 days (GFS model guidance): virtually all of the continent will be slightly to significantly warmer than the 1979-2000 baseline (average). In particular E-CNTRL Europe will be about 5 C warmer. pic.twitter.com/ps9vYqrwv2