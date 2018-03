Terénní auto najelo do lidí v klubu! Hosté popsali paniku na parketu

K útoku došlo v oblíbeném klubu Blake's krátce před půlnocí. Způsobil naprostou paniku a chaos, jak se lidé snažili co nejrychleji utéct. Řidiče auta mezitím zadržela ochranka, která pracuje u vstupu, a předala policistům, píše portál BBC.

Podle policie hrabství Kent, kde se Gravesend nachází, se muž krátce předtím pohádal s personálem a byl z klubu vykázán. Jiní lidé, kteří byli svědky útoky, na twitteru popisují, že se útočník do baru ani nedostal.

A number of people have been injured after a man drove a car into a nightclub in Gravesend. BBC Radio 1Xtra DJ Reece Parkinson posted footage from the scene. Full story here: https://t.co/tfiabQvOYH pic.twitter.com/syEoscnXKM