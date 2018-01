Tereza H. měla několik kompliců. Známe detaily jejich spolupráce!

Za drogovým gangem, do kterého se zapletla pašeračka Tereza H., stojí několik lidí. Vyšetřovatelé postupně odhalují jejich jména a vyplouvají na povrch bližší informace ohledně událostí, které předcházely jejímu zatčení.

Pro Terezu byl velmi důležitý muž jménem Tariq, o kterém se zároveň mluví jako o Khalidovi. O tomto muži podle kamarádky Simony Tereza mluvila jako o svém "šéfovi". Tariq je podle webu Daily Pakistan smíšeného původu - Pákistánec a Angličan.

Má jít o jednoho z hlavních členů gangu, který vše řídil z Anglie. I na zveřejněném videu z výslechu mluví o muži z Anglie. "Možná mám jeho fotku v mobilu, jak tam sedí," řekla krátce po svém zatčení. Tariq údajně Terezu poslal do Pákistánu.

Dalším Tereziným komplicem je Pákistánec jménem Shoaib, který je z města Gujranwala. Shoaiba měl kontaktovat jeho starší bratr na žádost Tariqa.

Shoaib na žádost Tariqa Terezu ubytoval a také zorganizoval focení, kterého se měla Češka účastnit. Shoaiba pákistánská policie zadržela díky výpovědi Terezy. Dopadla ho při razii v Láhauru.

Shoaib je nyní ve vazbě, která mu byla ve středu o dva týdny prodloužena. Zadržený Pákistánec měl prý u výslechu vyšetřovatelům podlehnout a udat svého kumpána Aftaba, který měl také pomáhat s pašováním drog.

Média spekulují o tom, že focení bylo od začátku pouze zástěrkou pro obchod s drogami. Shoaiba podle celní správy obchodoval s nemovitostmi.

K výslechu byl předvolán i řidič, který Česku odvážel na letiště. Vyšetřovatelé také prověřují záběry z bezpečnostních kamer z letiště, aby získali více informací. Podle webu Daily Pakistan stále pátrají po komplici, který dal na letišti drogy do kufru Češky.



Jednadvacetiletou Češku v Láhauru zadrželi celníci údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek (AFN) cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.