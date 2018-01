Ředitel školy, kam chodila Tereza, promluvil: I tehdy měla problémy!

Jednadvacetilou Terezu H. z Uherského Hradiště už druhým dnem zadržují pákistánské úřady. Tereza převážela v kufru devět kilo heroinu. O celé kauze kolují po sociálních sítích bouřlivé diskuze a někteří ji tvrdě odsuzují. V životě to však neměla jednoduché. Ředitel Stojanova gymnázia ve Velehradě promluvil o tom, jaká byla Tereza studentka.

"Tereza k nám chodila něco málo přes rok, přestoupila k nám z jiné střední školy," vysvětlil na úvod ředitel školy Michal Hegr. Dívka nastoupila do třetího ročníku, ale bohužel nepatřila mezi premianty.

Podle Hegra měla Tereza osobní, zdravotní i rodinné problémy. "Vybavuji si ji, ale spíše ve spojitosti s tím, že jsme neustále řešili nějaké problémy, které se kolem ní objevovaly a také její docházku," popsal Hegr.

"To všechno se odráželo na jejím studiu a její výsledky nebyly moc valné. Sotva zvládla třetí ročník. Ve čtvrtém už to ale dál nešlo a ukončila studium," doplnil ředitel. O tom, co se s Terezou dělo pak, nic neví.

Terezu zadrželi pákistánští celníci na letišti v Láhauru ve středu odpoledne. V kufru objevili devět kilo heroinu, za což jí teoreticky hrozí i trest smrti. Ve čtvrtek odpoledne Ministerstvo zahraničí potvrdilo, že je Tereza ve věznici v Láhauru.

"Vyšetřování by měli i nadále provádět celníci, po jeho skončení by mohl začít soud. I nadále platí, že konkrétní termín soudního líčení nebyl stanoven," uvedla mluvčí ministerstva Irena Valentová a doplnila, že se na ně zadržená s žádostí o konzulární pomoc prozatím neobrátila.

Redakce TN.cz se obrátila na Terezy rodinu a známé s žádostí o vyjádření. Ti však o případu buď odmítají mluvit nebo se vyjadřují vulgárně.





