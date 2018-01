Tereza odhalila velkou drogovou síť! Stopy vedou do Británie

Už krátce po zadržení jedenadvacetileté Češky se objevily informace o tom, že díky výpovědi, kterou dala vyšetřovatelům, se ve městě rozjelo několik razií a šťár.

Nebylo ovšem jasné, o jak velkou akci se jedná. Nyní portál Lahore News uvedl, že policisté a celníci si došlápli na mezinárodní gang pašeráků, který kromě Pákistánu operuje minimálně i ve Velké Británii.

Tomu by nasvědčovala výpověď i samotné Terezy, která vyšetřovatelům řekla, že když při druhé cestě do Pákistánu zjistila, že na jejím kufru je nějaká divná hmota připomínající lepidlo, volala jakémusi muži do Anglie.

Ten jí prý řekl, že v kufru má marihuanu a ať pokračuje na palubu letadla. Prý poslechla, protože neměla na výběr. Mělo by jít o muže jménem Tariq.

Podle pákistánských médií také Tereza vypověděla, že Tariq jí slíbil kariéru modelky a herečky a místo toho jí natlačil do drogového byznysu.

Podle místních celníků je drogová mafie v regionu velmi aktivní a často využívá jako kurýry krásné dívky, které vypadají jako modelky.

To se ale příliš nezdá mluvčí Národní protidrogové centrály Barboře Kudláčkové, která tvrdí, že pašeráci se spíše snaží využívat kurýry, kteří příliš nevyčnívají z davu a nebudí podezření - třeba seniory nebo rodiče s dětmi.

"Je pravda, že čeští kurýři, o nichž víme, drogy převážejí především z jižní Ameriky, z tohoto regionu ne," řekla TN.cz mluvčí protidrogové jednotky.