Tereza H. se do Česka jen tak nedostane. Převoz může trvat roky

Tereza H. by si mohla v pákistánském vězení odsedět i několik let, než se ji podaří českým úřadům dostat do vlasti. Myslí si to novinářka Tereza Engelová, která v Pákistánu žila a tamní soudní praxi zná.

Ačkoli Tereza H., kterou začátkem ledna zadrželi na letišti v pákistánském Láhauru, od počátku tvrdí, že o drogách nevěděla, podle novinářky Terezy Engelové to nemusí být tak úplně pravda. "V posledních letech zadrželi v Pákistánu 27 cizinců a téměř všichni tvrdí, že o tom nevěděli," řekla v rozhovoru pro DVTV.

Podle novinářky je pravděpodobné, že Terezu někdo z drogového gangu udal. "Mohla se stát nepohodlnou nebo chtěl gang převést větší množství drog někde jindy," myslí si. Policie skutečně tip na Terezin let dostala.

V Pákistánu se pašování drog trestá velmi přísně, dokonce i trestem smrti. Ten ale cizincům tamní soudy zpravidla neudělují. Pokud je policie chytí s méně než 10 kilogramy drog, trestní sazba se pohybuje mezi 14 a 20 lety vězení. Nad deset kilo pak hrozí od 20 let až po doživotí.

"Tereza H. bude odsouzena a dostane kolem 14 a 20 let. Polehčující okolností může být, že udala další členy gangu, to se na výši trestu nejspíš podepíše," spekuluje Engelová. České úřady se v takových případech vždy snaží vyjednat, aby si hříšník mohl odpykat celou výši trestu v Česku. To by pro Terezu také byla nejlepší varianta.

Otázkou ale je, po jak dlouhé době se úřadům takový převoz podaří. "Jeden polský občan byl v Pákistánu odsouzen za pašování. Odseděl si tam tři roky, než se ho ambasádě podařilo převést do Polska," popsala novinářka.

I na samotný soud si Tereza může počkat několik let. Velké nebezpečí jí navíc hrozí ze strany gangu. Odveta za to, že je udala, by pro ni totiž mohla mít i smrtelné následky. Určitou výhodou by pro ni mohlo být, že je běloška a navíc blondýna – takových typů si totiž v Pákistánu váží. Na druhou stranu by mohla čelit sexuálním útokům. Soud ve středu její případ odročil na 30. ledna.