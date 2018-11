Tereza je ve vězení už 10 měsíců! Z těchto důvodů dál čeká na verdikt

Přestože si měla rozsudek v Pákistánu vyslechnout do konce října, bude si Tereza ještě muset počkat. Soudní líčení kvůli Češce, která měla pašovat drogy, se totiž stále odkládají. Důvody jsou různé - od kriketového turnaje po stávku soudců.

Naposledy měla Tereza stanout před soudem v pákistánském Láhauru ve čtvrtek. Opět se ale nedočkala. "Soudní řízení se z důvodu stávky vůbec neuskutečnilo a bylo znovu odloženo," uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Soud tedy vůbec nezasedl, proto zatím ministerstvo netuší ani to, kdy bude pokračovat. "Ambasáda by nás měla informovat v nadcházejících dnech," doplnila Lagronová. Podle informací pákistánských médií by se mělo další líčení konat v sobotu.

Jen za poslední týden se jednání odročilo hned šestkrát. Celkem už Tereza na rozsudek v Pákistánu čeká téměř deset měsíců. Soud už byl odložen z nejrůznějších důvodů, naposledy kvůli stávce soudců, minulý týden zase stávkovali advokáti.

Několikrát se soudce nedostavil také kvůli zdravotní indispozici, pracovnímu vytížení nebo dovolené. Tereze dokonce navrhl, aby zažádala o výměnu soudce, ta to ale odmítla. Zřejmě nechtěla podstupovat celý úvodní proces znovu.

Jedním z důvodů, proč byl soud odročen, byl také masivní výpadek elektřiny, kdy se bez proudu ocitla velká část provincie Pandžáb. V polovině března zase muselo být řízení odloženo kvůli kriketovému turnaji, kterého se účastnila většina strážných, a tak neměl kdo Terezu odvést k soudu.

Češku Terezu H. zadrželi pákistánští celníci na letišti v Láhauru. V dvojitém dně kufru ukrývala devět kilo heroinu, i přesto prošla přes dvě kontroly a chystala se odletět do Abú Zabí, kde měla přesednout na letadlo do Irska.

Při výslechu uvedla, že o drogách nevěděla. Tušila prý, že převáží něco nelegálního, myslela si však, že jde o marihuanu. Za pašování drog hrozí v Pákistánu pro cizince až doživotní vězení, pro místní i trest smrti. Šanci na vydání do Česka podle odborníků nemá.