Tereza promluvila o převozech! Prý neměla na výběr, vyhrožovali jí

Terezu H. zatkli na pákistánském letišti s devíti kilogramy heroinu, které byly ukryté v jejím kufru. Během vyšetřování mladá Češka odhalila, že ji do drogové sítě natlačil muž z Británie. O tom, že veze něco jako drogy, prý věděla, kvůli výhružkám ale pokračovala. To, že veze heroin, ale prý vůbec netušila.

"Dali mi něco do kufru, byly to tři sošky nebo něco, a řekli mi, že je to dárek, takže jsem nevěděla, že je něco uvnitř," popsala Tereza H. v rozhovoru pro Lahore News svou první cestu.

reklama

Podruhé, když jela na focení, si měla Tereza všimnout na letišti problémů se zavazadlem, tak ho otevřela a všimla si lepidla. "Myslela jsem si, že mi někdo něco vzal ze zavazadla. Tak jsem mu zavolala, chlápkovi z Anglie a on řekl, že je to pravda, že to byla tráva," vysvětlila Tereza.

Prý ale když marihuanu převeze, tak bude všechno v pohodě. Tereza podle jejích slov neměla na výběr. Při třetím a čtvrtém převozu už měli zadržené Češce vyhrožovat.

"Věděla jsem, že je něco uvnitř, protože mi řekli, že je to něco a když do toho přidáte něco dalšího, dostanete drogy. Ale nevěděla jsem, že je to tohle, heroin, viděla jsem to poprvé a nevěděla jsem, kde v kufru to je a nevěděla jsem, že je to tolik kilo," brání se Tereza.

Té za pašování narkotik může v Pákistánu hrozit i trest smrti. K tomu ale podle českého ministerstva zahraničí dochází jen velmi zřídka, místo toho jí hrozí několik let ve vězení. Pákistánské věznice jsou ale beznadějně přeplněné a panují v nich otřesné podmínky.