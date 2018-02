Terry z Robinsona ruply nervy: Myslela jsem, že vás zabiju, křičela

Ve středu večer jste mohli sledovat další díl reality show Robinsonův ostrov. Ten byl hodně zásadní – muži a ženy se v něm konečně rozdělili do dvou soutěžních týmů. A ostrov opustil první z hráčů.

Odvysílaný díl v online pořadu Jak to vidí Robinsoni tentokrát s moderátorem Ondřejem Novotným komentovali Terry, Nikol a Jarda. Chybět samozřejmě nemohla otázka, jestli by preferovali rozdělení týmů na ženy a muže, nebo byli radši za smíšené týmy.

Zatímco Nikol si ženský kmen velmi pochvalovala a doufala, že to tak vydrží snad po celou dobu, pro Terry byl vznik smíšeného týmu požehnáním. Jak sama řekla, pobyt na ostrově jen s holkami byl pro ni utrpením. "Ty baby tam kecaly takový hovadiny, já jsem vůbec nemohla spát, já myslela, že vás normálně zabiju tu první noc. To bylo tak hrozný," řekla směrem k Nikol.

První noc byla pro soutěžící hodně náročná. Z džungle se totiž ozývaly podivné zvuky. "Měla jsem na sobě dvoje ponožky, dvě mikiny. Ale ne že by mi byla zima, bála jsem se, že mě něco kousne," svěřila se Terry.

A řeč přišla také na první soutěž, která sloužila k rozdělení kmenů. Na tu by prý Terry nejraději zapomněla. Vůbec se jí totiž nepovedla a vyčítala si, že si kvůli ní nemohl Dominik do týmu vybrat toho, koho chtěl.

Nakonec vznikly dva nové kmeny – Kalinga a Manobo. Soutěž nakonec musel opustit Petr, kterého si do svého týmu nikdo nevybral.

Šokoval soutěžící jeho odchod? A proč Terry první soutěž tak pokazila? Na to se podívejte v pořadu Jak to vidí Robinsoni. Středeční díl Robinsonova ostrova si můžete zdarma pustit na NOVA Plus, všechny díly jsou ke zhlédnutí na VOYO.