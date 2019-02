TEST dětských balzámů na rty. Tyhle jsou pro děti nebezpečné!

Po jelením loji sáhne v mrazivých dnech v dobré víře mnoho rodičů. Mnoho z nich ale netuší, co na popraskané rty svých dětí používají. Podle nezávislého testu časopisu dTest totiž velké množství dětských balzámů na rty obsahuje rizikové složky minerálních olejů.

Výrobci mnoha produktů cílí na děti pomocí barevných obalů s obrázky pohádkových postaviček. Časopis dTest se proto rozhodl otestovat právě jelení loje pro děti.

"Do laboratoře jsme odeslali 23 balzámů, mezi nimiž bylo i sedm vzorků pomád, které nejsou výrobci výslovně určené dětem. Rozhodli jsme se je ale zařadit, protože mohou spotřebitele mást. Ať už kvůli pohádkovým postavám na obalu, barvám, matoucím názvům, lákavým vůním nebo příchutím," popisuje výběr výrobků šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Výsledkům se nestačili divit. Chemické zkoušky ukázaly, že jedenáct testovaných balzámů na rty je pro děti nevhodných a tři výrobky jsou dokonce potenciálně rizikové. Nevalné výsledky měla většina balzámů právě kvůli výskytu minerálních olejů. Konkrétně jejich aromatických uhlovodíků (MOAH) a nasycených uhlovodíků (MOSH), stojí ve výsledcích testu.

Potenciálně rizikové jsou podle dTestu tyto tři výrobky: H&M Frozen Disney Vanilla Watermelon Strawberry, Jelení lůj Princezna Bubble Gum a Tonymoly Panda´s Dream Pocket Lip Balm.

"Dále za nevhodné pro děti považujeme balzámy Astrid Kids Pusinkuje moje rty Štavnatá jahoda, Lip Smacker Fanta Orange, Maybelline New York Baby Lips Cherry Me, Kiehl´s Baby Lip Balm, Maybeline New York Baby Lips Peach Kiss, Minions Lip Balm Cola Stuart, Disney Minie Lippen-balsam Kirsche, Disney Frozen Apple Lip Balm, H&M Bella Strawberry Lip Balm, H&M Bubble Lip Balm, H&M MLP Hasbro Lip Balm Set Watermelon Vanilla Strawberry," vyjmenovává Hana Hoffmannová.

Seznam všech testovaných výrobků najdete ZDE.

Minerální oleje se v kosmetice používají hlavně pro svůj zvlhčující efekt a schopnost vytvářet lesklý povlak. Aromatické uhlovodíky jsou problematické zejména kvůli riziku hromadění ve vnitřních orgánech, nejčastěji v játrech, slezině nebo lymfatických uzlinách. V případě nasycených uhlovodíků se zase jedná o potenciální rakovinotvorné látky.

Při mazání rtů se do těla vstřebá výrazně více látek než například při mazání rukou. Kromě toho si část balzámů ze rtů slízneme. Podle Evropské komise dospělý člověk pravidelně používající balzám na rty spořádá nechtěně až 20 gramů 'jeleního loje' ročně. To odpovídá zhruba čtyřem průměrně velkým tyčinkám.