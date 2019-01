Test kuchyňských utěrek: Mohou znehodnotit jídlo a zatěžují přírodu

"Papírové utěrky by měly být pevné, snadno se odtrhávat v místě perforace a být schopné dobře nasáknout tekutiny. Neměla by se z nich uvolňovat papírová vlákna. Utěrky přicházejí do kontaktu s potravinami, měly by proto splňovat základní hygienické nároky,“ popsala ideální vlastnosti Hana Hoffmannová z časopisu dTest, který testoval a srovnával 18 papírových utěrek. Jejich přehled naleznete zde.



Test se týkal pevnosti, savosti, uvolňování papírových vláken s vhodnosti pro kontakt s potravinami. Při testu savosti se v laboratořích měřilo, jak velká část role je potřeba, aby nasála 100 ml vody. "Utěrkám Billa/Clever se v této zkoušce vůbec nevedlo, na likvidaci jednoho decilitrui vody bychom potřebovali skoro čtvrt role, což činí zhruba 1,60 Kč. Jednu deci vody přitom dokážou jiné utěrky vsáknout za 20 haléřů,“ zhodnotila Hoffmannová.



Utěrky z Billy naopak zaválely při testu kontaminace bakteriemi. Byly totiž jedinými utěrkami, ve kterých po dvou dnech v teple a vlhku nevyrostla ani jedna kolonie bakterií.



Při laboratorní zkoušce totiž vyšlo najevo, že u dvou utěrek z recyklovaného papíru, dm/Saugstark & Sicher Recycling a Tesco/Springforce, se přenesly optické zjasňovače do okolního prostředí. Optické zjasňovače se používají k nastavení co nejbělejšího vzhledu recyklovaných utěrek.



Výroba a používání papírových utěrek zatěžuje přírodu. Použití recyklovaného papíru se sice zdá jako ohleduplnější varianta, takové utěrky by ale neměly přijít do kontaktu s jídlem. "V rámci předběžné opatrnosti vybírejte do kuchyně raději utěrky ze 100 procentní celulózy. Je u nich menší riziko mikrobiálního znečištění i uvolňování chemikálií,“ doporučila Hoffmannová.



Kuchyňské utěrky ale mohou pomoci posloužit i v jiných částech domu. Podle ankety časopisu, jíž se zúčastnilo 467 respondentů, jich 71 procent uvedlo, že kupuje kuchyňské role pravidelně.



V kuchyni při vaření nebo pečení využívá utěrky 30 procent respondentů, při úklidu v kuchyni pak 26 procent. Třináct procent účastníků ankety používá utěrky jako ubrousky při jídle, 11 procent jimi uklízí koupelnu či byt, při vysoušení rukou po nich sáhne 10 procent, při úklidu auta a garáže si jimi vypomohou 4 procenta a nejmenší část, 2 procenta, s nimi utře nádobí nebo vyleští okna.



Praktické rady:



Savost: Více vrstev papíru není zárukou lepší absorpční schopnosti utěrek – leckteré dvouvrstvé utěrky byly savější než ty třívrstvé.



Hygiena: Do kuchyně (pro kontakt s potravinami) jsou vhodnější utěrky ze 100% celulózy.



Ekologie: Obecně ohleduplnější k přírodě jsou recyklované utěrky, mohou ovšem uvolňovat chemické zjasňovače. Využijte je proto raději na hrubý úklid.



Likvidace odpadu: Použité utěrky nesplachujte do záchodu, protože se ve vodě nerozpustí. Patří do komunálního odpadu. Pokud jimi neutíráte chemikálie, můžete je dát na kompost. Utěrky s tukem a mastnotou lze spálit v kamnech.