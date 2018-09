Test z angličtiny štve maturanty. Nedají ho ani vysokoškoláci, tvrdí

"Poslech byl na úrovni vysoké školy a kvalita provedení, ta se ani nedá komentovat!" zlobí se maturantka Markéta, která se obrátila na redakci TN.cz. A není jediná. Se zkouškou z angličtiny měli problém i další maturanti.

Podle studentů byly některé odpovědi, mezi kterými měli studenti volit, i v češtině záludné. "CERMAT ze studentů dělá s dovolením idioty. Už neví, jak tyto testy udělat tak, aby je udělalo co nejméně lidí. Pochybuji, že někdo, kdo navštěvuje střední školu a opravdu se učí jen v hodinách ve škole a nenavštěvuje jiný kurz či doučování, zvládne tento test na 100 %," zlobí se maturantka.

Zadání didaktického testu z angličtiny najdete zde

Zvukové stopy najdete zde (ve formátu .zip)



Neoficiální výsledky najdete zde

Ona i další neúspěšní maturanti uvádějí ještě jeden argument, proč byl podle nich poslech problémový. A to jeho samotné provedení. Zadání totiž žákům pouštěl učitel z CD přehrávače.

"Studenti by měli správně mít puštěný poslech do sluchátek tak, aby neslyšeli okolní hluk, například ježdění aut, zvuky bouracího kladiva, štěkot psa. A také zvuky ze třídy, třeba kašel spolužáka, šoupání židle a podobně," myslí si Markéta.

Na to se odvolávají i další neúspěšní maturanti. "Kdybyste to pustili v češtině, tak by tomu rozumět také vůbec nebylo. Opravdu nechápu smysl masového poslechu. Vzadu to není slyšet, tak to zesílím. V první řadě ohluchnou. Když si chci přesednout, tak to umožněno není," zlobí se Zdeněk.

A souhlasí i další. "I já jako vysokoškolák jsem tomu opravdu nerozuměl. Maturita má mít nějakou úroveň, ne poslouchat z magnetofonu z roku raz, dva," souhlasí s maturanty student Kristián.

Podle studentky Markéty uspěli i vysokoškoláci, kteří test skládali doma, jen průměrně s 65 body z 95 možných. "I učitelé angličtiny si záznam musí pustit vícekrát," tvrdí Markéta.

Maturanti teď proti výsledkům didaktického testu chystají hromadný protest. Na dalších krocích se domlouvají na sociálních sítích, a studenti podepisují také hromadnou petici.