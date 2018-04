Těšte se na teploty i 20 °C, čeká nás velké oteplení! PŘEDPOVĚĎ

Studené počasí posledních dní končí, s příchodem nového týdne přijde do Česka výrazné oteplení. Už v úterý by se měla rtuť teploměru vyšplhat i na 20 °C, na Velikonoce se ale ještě mohou ojediněle objevovat i sněhové přeháňky.

Zatímco v noci ještě budou teploty klesat i pod bod mrazu, přes den může být při snížené oblačnosti klidně i dvacet stupňů Celsia! Na začátku dubna přijde do Česka výrazné oteplení, vyplývá to z dlouhodobé předpovědi počasí, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Studené, teplotně podprůměrné počasí druhé poloviny března končí. Hned po velikonočních svátcích se dočkáme poměrně výrazného oteplení. První a druhý dubnový týden předpokládáme teplotně průměrný až nadprůměrný. Jako chladnější se pak jeví druhá polovina dubna, která by měla být teplotně mírně pod dlouhodobým průměrem," vysvětlil ČHMÚ.

V dubnu by se tak nejnižší noční teploty měly nejčastěji pohybovat od 6 do -1 °C, nejvyšší denní teploty od 11 do 17 °C, při zmenšené oblačnosti přechodně až kolem 20 °C. A první takto vysoké teploty bychom měli pocítit už v nadcházejícím týdnu!

TÝDENNÍ PŘEDPOVĚĎ

Pondělí

Zpočátku oblačno až polojasno a ojediněle sněhové přeháňky. Přes den postupné ubývání oblačnosti místy až na skoro jasno. Nejnižší noční teploty 2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C. Mírný severozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s bude k večeru slábnout.

Úterý

Většinou polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C. Zpočátku slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, postupně mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

Středa

Polojasno až skoro jasno, v Čechách k večeru od západu přibývání oblačnosti a na západě místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, na východě mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s.

Čtvrtek

Zpočátku oblačno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. K večeru v Čechách od západu slábnutí srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty mezi 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C. Mírný severozápadní až západní, na východě zpočátku jižní vítr 3 až 7 m/s.

Pátek až neděle

Jasno až polojasno. Zpočátku ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty zpočátku 6 až 1 °C, postupně 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty zpočátku 11 až 16 °C, postupně 17 až 22 °C.