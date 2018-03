Teta policii týrání dívky přiznala! Smrtelná rána přišla na narozeniny

Dvouleté děvčátko a jeho půlroční sestru dostala žena a její manžel do pěstounské péče loni v červenci. Byly to dcery mužovy sestry. Žena podle obžaloby starší z dětí fyzicky týrala už od začátku srpna. Když dítě nechtělo jíst, plakalo nebo neposlouchalo, žena ho podle spisu bila po celém těle, strkala do něj, kousala ho do tváří. Dítě mělo četné podlitiny i zlomenou čelist, což mu působilo velké bolesti při jídle.

Vše vyvrcholilo 5. října, v den druhých narozenin děvčátka. Dítě plakalo a odmítalo jíst, načež ho pěstounka zbila koženým opaskem s kovovou přezkou po hlavě, říká obžaloba. Dítě upadlo do bezvědomí, žena s ním pak prudce třásla a polévala ho vodou, aby se probralo, zaznělo v soudní síni. K děcku, které se mělo dusit chlebem, nakonec zavolala záchrannou službu na ženinu žádost sousedka. Sanitka převezla děvčátko v bezvědomí do plzeňské nemocnice, kde 9. října zemřelo. Mělo otok mozku a krvácení do mozku a další zranění hlavy.

Žena u soudu nemluvila. "Ta věc, co se stala, je neomluvitelná, kdybych to mohla nějak odčinit, udělala bych to. Ale to se asi odčinit nedá," řekla pouze. Ve výpovědi na policii druhý den po útoku uvedla, že s manželem se vzali v červnu, sehnali si byt v Rokycanech. S žádostí, aby si vzali neteře do pěstounské péče, přišla mužova matka. Děti byly tehdy v dětských domovech. Žena proti tomu zpočátku nic neměla. Když děti dostali, zůstala s nimi doma a zpočátku měla radost. Vyřízení dokladů a žádosti o příspěvky chvíli trvalo, rodina neměla peníze, manželé se začali hádat.

Starší holčička často plakala a nechtěla jíst. Žena vulgárními výrazy na policii popsala, že jí to rozzlobilo a asi od srpna začala dítě fackovat po obličeji, několikrát ho i kousla nebo do něj strčila, až spadlo. "Nedokážu říct, jak často jsem jí bila, každý den ne, ale někdy i vícekrát denně," vypověděla pěstounka na policii. Raději měla mladší děvčátko, starší chtěla dát do dětského domova, manžel s tím ale nesouhlasil.

V osudný den podle ženiny výpovědi opět poplakávala. Dostala k jídlu chléb se salámem a sýrem, ale při jídle opět plakala. Když pěstounka zjistila, že má v ústech poslední sousto a nepolyká ho, vytáhla kožený opasek a třikrát nebo čtyřikrát s ním dítě udeřila po hlavě. Začala se věnovat mladšímu dítěti a po chvíli si všimla, že starší dítě je apatické, má skloněnou hlavu a nereaguje. Začala s ním třást, pak ho posadila do vany s vodou, aby ho probrala. Nakonec vyšla z bytu a požádala sousedku, aby zavolala pomoc, že se dítě asi dusí jídlem.

Soud pokračuje ve středu. Vyslechne znalce nebo manžela obžalované.