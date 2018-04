Těžká nehoda v Německu: Čech ve vysoké rychlosti narazil do mostu

K naprosto zničenému vraku volkswagenu a dvěma zraněným Čechům vyjížděli v pondělí večer hasiči a záchranáři v německém Schwandorfu. Mladý řidič se musel po městě řítit šílenou rychlostí, auto se po nárazu do zábradlí mostu několikrát převrátilo. Šofér těžkým zraněním v nemocnici podlehl.

Hlášení o dopravní nehodě a zaklíněných lidech na Adenauerově mostě dostali hasiči v bavorském Schwandorfu 19 minut po 22. hodině. Na místě našli kompletně zničený vrak auta a dva zraněné muže. Oproti prvotním zprávám ale muži nebyli zaklíněni

"Našim úkolem bylo zatarasit Adenauerův most, zajistit požární bezpečnost a nasvítit helipad," uvedli hasiči na facebooku. Vrtulník letěl pro pětadvacetiletého řidiče, který utrpěl těžká zranění.

"V 22:15 jel řidič českého Volkswagenu Passat přes Adenauerův most ve Schwandorfu. Vozidlo dostalo smyk a několikrát se převrátilo. Dva muži ve věku 25 a 33 let z České republiky byli vážně zraněni," napsali k nehodě policisté.

Pětadvacetiletého řidiče převezl vrtulník do nemocnice v Řezně, kde ale podle policistů krátce po půlnoci na následky zranění zemřel. Do nemocnice v Řezně převezla sanitka i spolujezdce z passatu, ten by ale už měl být mimo ohrožení života.

Škodu na autě vyčíslili policisté na 5 000 euro (125 tisíc korun). Passat náraz zcela zdemoloval. Od auta odletěl motor, urvala se náprava. Boty osádky ležely několik metrů od vraku.

Podle hasičů se ručička na tachometru passatu zastavila na 160 km/h. Hasiči ale nepředpokládají, že by řidič zvládl jet na padesátce o 110 km/h rychleji.

Hasiče rozčílil přístup svědků nehody. Ti si zraněné muže v nabouraném autě natáčeli mobilními telefony. "Tohle chování ukazuje na naprostou hloupost a mělo by konečně být pořádně trestané," přejí si bavorští hasiči.