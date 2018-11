Těžký případ nákupní horečky! Žena utratila desítky milionů

Luxusní londýnský obchodní dům Harrods si oblíbila pětapadesátiletá Zamira Hadžijevová z Azerbajdžánu. Časté záchvaty nákupní horečky ji tam vyšly na pěknou sumičku. Za různé nákupy zaplatila za posledních deset let 16 milionů liber, což je v přepočtu asi 474 milionů korun!



Hadžijevová se ráda rozmazlovala. Podle britského zpravodajského portálu Telegraph měla po ruce 35 různých kreditních karet. Při jednom nákupu utratila za šperky 150 tisíc liber, tedy zhruba 4,5 milionu korun.

Zamira Hajiyeva is the subject of the UK's first unexplained wealth order, amid allegations that she used stolen money to fund her lavish lifestyle https://t.co/nPmguiUQCy