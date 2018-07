Thajské chlapce propustili domů. Trenér řekl, proč šli do jeskyně

Více než sto otázek musela zhodnotit psycholožka, než je mohli novináři položit zachráněným chlapcům. Lékaři se totiž obávají, že některé dotazy a také sláva, která se dětem dostává, by jim mohly po duševní stránce spíše ublížit.

"Nevíme, jaké rány si děti nesou ve svých srdcích. Novináři vědí, že chlapci jsou v hodně složité situaci, museli toho hodně překonat a pokud se zeptají na nějakou riskantní otázku, může je to zlomit," uvedl zmocněnec ministerstva spravedlnosti Tawačai Thaikaew.

Chlapci a jejich trenér byli propuštěni z nemocnice osm dní po záchraně poslední skupiny z jeskyně na severu Thajska. Lékaři ujistili, že jsou všichni zdraví a mohou domů za svými rodinami. To tým potvrdil i při fotbalovém zápase, který si po propuštění zahrál.

První otázka směřovala na hocha, který anglicky komunikoval se záchranáři, když je našli. "Slyšeli jsme je mluvit, ale báli jsme se, že si nás nevšimnou. Tak jsem řekl 'ahoj'. Pak jsem musel docela přemýšlet, než jsem něco řekl, přece jen po devíti dnech v jeskyni," popsal.

Trenér malých fotbalistů vyprávěl o tom, jak poprvé do jeskyně vešli. "Jeden z kluků se zeptal, jestli půjdeme do Tham Luang. A tak jsem souhlasil. Viděli jsme, že voda stoupá, ale řekli jsme si, že tam na chvíli zajdeme. Jeden z chlapců měl narozeniny a říkal, že musí být v pět doma na oslavu. Ale při cestě zpátky jsme zjistili, že jsme uvěznění," sdělil kouč.

Nejdříve prý nikdo nepanikařil, protože se domnívali, že voda brzy opadne a budou se moci dostat bez problémů ven. Jenže to se nestalo a po několika dnech strádání už ztráceli naději. "Nejmladší chlapec omdlel. Nabádal jsem je, ať se moc nehýbou a hodně meditují," dodal trenér, který vyrůstal s mnichy.

Všechny zásoby prý snědli poměrně rychle a pít vodu z jeskyně mohli až poté, co se alespoň trochu usadily nečistoty. Zároveň ale dokázali ostrými kameny vykopat téměř pětimetrový tunel, aby se dostali z jeskyně. "Když jsme uslyšeli od záchranářů angličtinu, žertovali jsme, že jsme se prokopali do Británie," prohlásil jeden z chlapců.

Když se objevili potápěči, brali to fotbalisté jako zázrak. "Po skoro deseti dnech to byla první krásná věc, co jsme viděli," rozplýval se jeden z nich.

Záchrannou akci popsali také potápěči: