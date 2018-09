Mosty musí projít kontrolou, speciálních přístrojů je ale málo

Most v Karlových Varech půjde k zemi. Jeho opravu stavbaři přerušili, když na něm objevili zkorodované výztuže. Most je neopravitelný a bude zbourán. "Nikdo se pod to nepodepíše, že by se po tom dál jezdilo," vysvětlil vedoucí dozorčí firmy Jan Procházka.

"Z mého pohledu je to neomluvitelné, když po pěti měsících v 21. století ti, kdo rekonstruují most, zjistí, že ho vlastně musí zbořit. A pět měsíců byl de facto bezúčelně zavřený. Oddělil od sebe Tašovice a Doubí," myslí si primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Dřívější průzkum tak devastující poškození skutečně neodhalil. Ministr dorpavy Dan Ťok v této souvislosti nařídil kontrolu mostů stejné konstrukce po celé republice, jestli nemají také skrytou vadu. Je jich asi tisíc.

"Je to konstrukce předepjatých mostů, někdy v období od 60. do 80. let. V uvozovkách typu Janov," vysvětlil Ťok.

"Já to vnímám jako hysterii, protože si myslím, že zdaleka ty předpjatý betony, protože já jsem původem stavař taky, nejsou v tak strašným stavu," uvedl František Hrdina.

S tím ale námi oslovený konstruktér mostů nesouhlasí. Kontroly jsou nevyhnutelné. Pokud ovšem nebudou prováděny speciálními mostními prohlížečkami, prý nemají smysl.

Z těch prohlížeček můžete poklepat beton. Zjistíte jakékoliv dutiny, které vznikly nebo vznikají. Zejména třeba korozí. Zatímco u nás kontroly mostů principem takzvaně na dosah ruky normy pouze doporučují, tak v zahraničí, třeba v Německu, jsou dávno povinné.

Podle konstruktéra mostu jsou tyto mostní prohlížečky v republice pouze čtyři. A to je žalostně málo.