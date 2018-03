Největší demonstrace od revoluce: Na Kuciaka vzpomínalo 20 tisíc lidí

Slováci dnes vyšli do ulic, aby uctili novináře Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovou, kteří byli minulý týden zastřeleni ve svém domě. V centru Bratislavy se odpoledne před zahájením průvodu shromáždily odhadem tisíce lidí. Občanští aktivisté svolali pietní shromáždění nejen do slovenské metropole, ale i do dalších až tří desítek měst na Slovensku a rovněž do zahraničí, včetně České republiky.