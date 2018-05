Tito ministři by mohli být ve vládě! Strany nechtějí jména prozradit

Referendum ČSSD rozhodne o osudu společné koalice a vlády s hnutím ANO. Někteří členové strany si stěžují, že nemohou rozhodnout, aniž by znali jména sociálních demokratů, kteří by se stali ministry. Obsazení resortů bude ale řešit také ANO.

Tajemní jako hrad v Karpatech. Taková je ČSSD i hnutí ANO, co se týče kandidátů na ministry. Oproti současné vládě budou změny minimálně v resortech získaných ČSSD.

Vnitro, o které sociální demokraté dlouho usilovali, by zřejmě připadlo předsedovi strany."Pokud by sociální demokracie šla do vlády a měla by nominovat kandidáta na ministerstvo vnitra, tak bych to byl já. Žádná další jména do pátku nebudu komentovat," uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Vést resort zahraničí by podle politologů mohl europoslanec Miroslav Poche. S ním má sice údajně vzájemné spory Miloš Zeman, jmenovat by ho ale mohl výměnou. "Pokud prezident odsouhlasí právě Pocheho na ministerstvo zahraničních věcí, tak s velkou pravděpodobností se ministrem zemědělství stává Toman," tvrdí politolog Jan Kubáček.

Miroslav Toman je nestraník, který zemědělství vedl už ve vládě Jiřího Rusnoka. "Má blízko jak k ČSSD, tak zejména k prezidentu Miloši Zemanovi," vysvětlil svou domněnku Kubáček.

Spekuluje se také o tom, že ČSSD by za nestraníka v zemědělství mohla po hnutí ANO chtít kompenzaci - třeba průmysl a obchod. "Je ale problém, že sociální demokracie nemá zatím jasného kandidáta. Takže vůbec není jisté, že by to byl pro ni výhodný kompromis," upozornil politolog.

Změny budou i u resortů, které hnutí zůstaly. Současný ministr Robert Pelikán už před časem oznámil svůj odchod. Otázku, kdo by podle něho byl ideální náhradou, ale odmítl komentovat.

A sdílný nebyl ani premiér v demisi. "Musíme si počkat na referendum ČSSD a na to jednání s KSČM. A já bych chtěl dodržet takový zvyk, jak jsme měli předtím, že ta jména řeknu nejdřív panu prezidentovi," sdělil Andrej Babiš.

Ohrožený by ale mohl být třeba ministr dopravy Dan Ťok, kterého ve vládě nechce místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Spekuluje se i o konci šéfky obrany Karly Šlechtové kvůli některým jejím přešlapům. Své si k jménům ve vládě patrně navíc také řeknou komunisté.