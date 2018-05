TN.cz slaví 10 let! Podívejte se na narozeninová přání!

Psal se rok 2008 a přesně v 19:40 5. května 2008 odstartoval zpravodajský web televize Nova. Cíl byl jasný, přenést nejsledovanější zpravodajství i na web a informovat o dění v České republice i zahraničí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

A to se všechno povedlo. Za 10 let jsme pro vás připravili přes 200 tisíc článků, 190 tisíc videí, více než 540 tisíc obrázků v téměř 12 tisících galerií.

Každý měsíc TN.cz osloví více než milion a půl čtenářů nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Velké Británie, Německa a dalších zemí.

My jsme se zeptali známých tváří, co by svému oblíbenému portálu popřáli a vy se na to teď společně s námi můžete podívat.