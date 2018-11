To je ale povedená rodinka! Otec a syn pašovali drogy do vězení

Za pašování drog do Valdické věznice obvinila jičínská kriminálka otce se synem. Otec je ve výkonu trestu a do pašování měl zapojit i svého spoluvězně, na jehož jméno zásilka přišla. Obsahovala sáček s pervitinem. Vězeňská služba se setkává se stále důmyslnějšími skrýšemi.

Vězni už dávno drogy neschovávají jen v podrážkách bot, ale třeba za falešnými dny deodorantů. Chemikálie se rozpouštějí v mléce a pašují se v obyčejných časopisech mezi slepenými stránkami.



Poslední případ z valdické věznice ukazuje, že do pašování drog jsou zapojeny celé rodiny. Policie obvinila otce se synem. “Staršímu z mužů hrozí trest hrozí odnětí svobody na 1 rok až 5 let. Synovi hrozí až desetiletý trest odnětí svobody, a to z důvodu, že byl v minulosti již trestán,“ sdělil policejní mluvčí Aleš Brendl.



Aby zmátl bachaře, muž se dohodl se svým spoluvězněm, že mu na jeho jméno přijde od syna balíček. Otec pak příbuznému nejspíš při návštěvách řekl, na koho má zásilku poslat. Syn to udělal, spoluvězeň kontraband záhy dostal a předal ho do správných rukou. “Ročně jičínští kriminalisté řeší deset odhalených zásilek,“ přiblížil Brendl.



Obří zátah proti drogám zažila loni příbramská věznice. Obvinili 21 lidí. Vězni podle policie akci řídili a příbuzní návykové látky obstarávali. Na zásilky určené odsouzeným uváděly smyšlená jména a adresy.



Patrně nejkurióznější české pašování proběhlo na západě republiky. Do Borské věznice měla jedna žena drogy dopravovat pomocí šípů. Než šla do ostré akce, několik dní doma trénovala.