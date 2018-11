To je ale vůl! Olbřímí tur je tak velký, že jej nechtěli ani na jatkách

Sedmiletý vůl Knickers z Austrálie je taková hovězí verze pohádkového Otesánka. Knickers má v kohoutku 194 centimetrů a váží 14 metráků. Jeho velikost z něj udělala hvězdu internetu a píší o něm všechna světová média. “Je to úplně mimo kontrolu. Od čtyř od rána mi zvoní telefon každých deset minut,“ řekl podle portálu The Guardian majitel Knickerse Geoff Pearson.



Co ale může stát za téměř nadpřirozenou velikostí hovězího giganta, který na fotkách se svým stádem vypadá, jako by plul po zádech ostatních krav? “Něco takového se v běžném produkčním systému nestává. Co za tím ovšem stojí, sami nevíme. Je to bizarní,“ zhodnotil Pearson.



Voli se obvykle prodávají na maso po dvou či třech letech života. Knickers má ale štěstí, díky svým tělesným proporcím zůstane na farmě až do konce života. “Je příliš velký pro řetězce, je mimo tabulky, je příliš těžký pro jateční stroje,“ vysvětlil majitel olbřímího tura, kterého odmítla všechna okolní jatka. Knickers mezi ostatními kravami platí za vůdce stáda, zvířata se na pastvině řídí podle něj.

An enormous steer in Western Australia is making headlines. At 194cm 'Knickers' is the largest in his category in Australia. Story: https://t.co/ZI472MBUU4 #7News pic.twitter.com/MDEMwEbD8R