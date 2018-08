To je babyboom! 16 zdravotních sester otěhotnělo téměř najednou

O svých těhotenstvích sestřičky navzájem nevěděly. Ale všimli si toho pacienti a začali se v žertu vyptávat, jestli není něco divného ve vodě, že je tolik zdravotních sester těhotných.

Až potom se sestry propojily na sociálních sítích a ve společné facebookové skupině se jich nakonec sešlo celých šestnáct z jedné nemocnice, které očekávají narození potomka v příštích pěti měsících. „Věděla jsem o jedné, dvou kolegyních. Ale že nás je šestnáct, to mě skutečně překvapilo,“ řekla sestra Rochelle Shermanová americkým médiím, která o neobvyklém babyboomu informují.

Na sociálních sítích se objevila řada jízlivých poznámek. "Šťastný doktor na nočních směnách", nebo "Doufejme, že všechny nespaly s jedním doktorem". Všechny sestřičky jednohlasně ubezpečují, že otce budou mít jejich děti každé vlastního.

Sixteen nurses at Banner Desert Medical Center are pregnant! Most of the women work together in the ICU and have due dates between October and January. The hospital in Mesa, AZ says it has back-up nurses ready to fill in when needed. pic.twitter.com/mG6uxQI5aH