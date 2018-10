To je kus! Čech Honza vyhrál soutěž o nejhezčího muže světa!

Osmnáctý ročník světové soutěže Miss & Mister Deaf World zná své vítěze. Po třech disciplínách - promenádě v obleku, v plavkách a ukázce národních krojů, se nejkrásnějším neslyšícím muže stal 198 centimetrů vysoký Jan Emmer.

"Že bych si připadal krásný? To ne, A vím, že je to asi paradox, ale nerad se ukazuji," svěřil se Jan. Aby se přihlásil, ho kamarádi přemlouvali dlouhých deset let. Až nakonec svolil.

Že by ale mohl vyhrát, si vůbec nepřipouštěl. Proto pro něj byl velký šok, když vyhlásili jeho jméno. "Jelikož jsem si ale myslel, že já to nebudu, nějak jsem chvíli nereagoval. Najednou jsem si to ale uvědomil, došlo mi to. A vytryskly mi slzy. Když jsem si pak šel dopředu pro šerpu, viděl jsem maminku, jak vstala a mávala na mě, to mě ještě více dojalo. Gratuloval mi i táta, který tomu také nemohl uvěřit, byl na mě neskutečně hrdý. Jediná moje starší sestra prohlásila, že to prý věděla, že to takhle dopadne,“ smál se.

Jan pracuje na radnici Prahy šest v rozmnožovně. "Je to administrativní práce s počítačem, kopírování. 1. prosince to bude sedm let, co jsem nastoupil. A je to moje první zaměstnání!“ pochlubil se. Ve volných chvílích si navíc přivydělává jako řidič Uberu.

Finále se zúčastnilo celkem 20 dívek a 19 mužů z celého světa - zastoupena byla mimo jiné Francie, Rusko, Kolumbie, Čína, Indie, Mexiko či Thajsko. Nejkrásnější neslyšící dívkou světa se stala Assia Uhanany z Izraele.

V Praze se finále koná pravidelně. "Jediné dva ročníky se doposud konaly mimo metropoli - v roce 2001 na španělském ostrově Mallorca a v roce 2010 v Gruzii v Tbilisi," uvedl Miloslav Bouška z organizačního týmu.